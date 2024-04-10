В Ялуторовске построят 750 метров насыпи для защиты территории от большой воды

Губернатор Моор вместе с главой МЧС России Куренковым осмотрели гидротехнические сооружения в Ялуторовске и Ялуторовском районе. Дамбы защищают населенные пункты от паводка на реке Тобол.

"Судя по прогнозу Росгидромета, уровень воды здесь превысит исторический максимум. Дамбу в селе Памятное (это пригород Ялуторовска) капитально отремонтировали в прошлом году. Подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Пока есть время, приняли решение добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске", - сообщил Моор.

Техника и материалы для строительства насыпи есть, работы планируют выполнить за т рое суток.