Жителям Тюменской области нужно подготовиться к эвакуации из возможной зоны подтопления

В Тюменской области высокий уровень воды ожидается на реках Тобол и Ишим. Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации.

В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, свыше 2 600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.

Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В карточках — действия при угрозе подтопления и при эвакуации. Для вызова экстренных оперативных служб звонить по номеру 112.