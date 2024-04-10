Жителям Тюменской области нужно подготовиться к эвакуации из возможной зоны подтопления

09:03 10 апреля 2024
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Продолжение: Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3-5 дней

В Тюменской области высокий уровень воды ожидается на реках Тобол и Ишим. Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации.

В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, свыше 2 600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.

 Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В карточках — действия при угрозе подтопления и при эвакуации. Для вызова экстренных оперативных служб звонить по номеру 112.

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Теги: МЧС , паводок , эвакуация
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