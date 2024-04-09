В Тюменской области развернуто 402 ПВР на случай эвакуации населения из зон подтопления

К паводку на территории Тюменской области подготовлено 402 пункта временного размещения населения. Пункты обеспечены необходимым имуществом для проживания населения на период паводка", – сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

По словам Чейметова, сейчас обстановка в регионе спокойная. подготовка к паводку велась с 2023 года в соответствии с планом комплексных мероприятий по защите населения и территории. В связи с объявлением режима ЧС состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности. Скорректированы планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС при наводнениях, планы эвакуации и жизнеобеспечения населения. Приведены в готовность муниципальные звенья Единой государственной системы РСЧС.