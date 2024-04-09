В Аромашевском районе закрыли четвертый мост через реку Вагай

12:55 09 апреля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: "Россети Тюмень" усилили контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства

В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина с 9 апреля, днем ранее сообщалось об ограничении движения по трем низководным мостам. 

На подходах к мосту через реку Вагай дорожные службы установили ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен".

Для движения автомобилей имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием. Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе.

Теги: Аромашево , мост , ограничение движения , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2024