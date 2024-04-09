В Аромашевском районе закрыли четвертый мост через реку Вагай

В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина с 9 апреля, днем ранее сообщалось об ограничении движения по трем низководным мостам.
На подходах к мосту через реку Вагай дорожные службы установили ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен".
Для движения автомобилей имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием. Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе.
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