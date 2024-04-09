Волонтеры готовятся помогать МЧС в случае наводнения

В связи с возможным подтоплением некоторых районов Тюменской области в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Молодогвардейцы из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанки и Тюмени готовятся пройти инструктаж от МЧС по действиям в условиях паводка. Волонтеры готовы участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших и информировать население о необходимости покинуть зоны возможного подтопления.

Отряд волонтеров "Молодой Гвардии" Тюмени, который в прошлом году активно участвовал в тушении лесных пожаров в области и помогал в эвакуации Успенского психоневрологического интерната, также при необходимости присоединится к работам по предотвращению последствий паводка на территории Тюменской области.

федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев:

В 2017 году мы уже выезжали на помощь жителям Ишима, тогда было действительно много пострадавших. Надеемся, что в этом году получится избежать таких же последствий. Сформировали команды, сейчас пройдем инструктаж и будем готовы в случае необходимости отправиться на помощь. Опыт работы в ЧС у нас есть, уверен, что большая команда Тюменской области справится с любыми сложностями, а молодогвардейцы смогут оказать требующуюся от нас помощь.

Активисты "Молодой Гвардии" уже имеют опыт участия в гуманитарных миссиях и в помощи при ЧС. Волонтеры Тюменской области ездили с гуманитарной миссией в Мариуполь и Краснодон.

"Молодая Гвардия" приглашает неравнодушных жителей Тюменской области присоединиться к волонтерскому отряду. Для участия необходимо заполнить заявку или позвонить по номеру телефона +7 (3452) 79-87-43. Все записавшиеся волонтеры в ближайшее время пройдут инструктаж.