Около ста тюменских компаний привлечены к ответственности за нарушения при приеме на работу мигрантов

В Тюменской области за пять месяцев этого года проведено свыше 1,7 тысячи мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в том числе рейды "Нелегальный мигрант" и "Резиновая квартира", по итогам из России выдворен 331 иностранный гражданин и 99 работодателей привлекли к отвественности за незаконное использование иностранной рабочей силы. Такие данные стали известны после очередного заседания координационного совета по профилактике правонарушений под председательством замгубернатора Тюменской области Павла Белявского, на котором обсуждалась эффективность мер по пресечению незаконного нахождения иностранных граждан в нашей стране.

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, за пять месяцев 2025 года сократилось более чем на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Правонарушения, совершаемые иностранными гражданами, незаконно находящимися в нашей стране, вызывают повышенный резонанс и серьезно сказываются на обстановке в обществе. Активную работу по пресечению нелегальной миграции необходимо продолжать и усиливать. Для этого следует повышать эффективность межведомственного взаимодействия", – подчеркнул Павел Белявский.