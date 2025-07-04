Тюменский производитель поддержит семейную экосмену в рамках проекта "Я – Планета"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" продолжает сотрудничество с Центром развития экологических программ "Живая Планета" и окажет поддержку семейной экосмене, которая пройдёт с 5 по 12 июля в Тюмени. Мероприятие организуется в рамках муниципального гранта на проект "Семейный экоквест-фестиваль “Я – Планета”".

На базе проекта будут организованы экологические клубы и выходные занятия для семей с детьми. В программе – совместное творчество, экологические мастер-классы, знакомство с природой, верёвочные активности, прогулки, изучение флоры и фауны региона.

В экосмене примут участие 20 человек, включая организаторов и волонтёров. По традиции "Золотые луга" предоставят участникам натуральные молочные продукты для ежедневного питания и полезных кулинарных мастер-классов. В рацион юных экологов и их родителей войдут молоко, творог, сметана, сыр и сливочное масло.

"Мы с удовольствием поддерживаем семейные проекты, направленные на укрепление связи между поколениями, экологическое просвещение и совместное творчество. Такие мероприятия помогают детям и взрослым взглянуть на природу как на живую систему, в которой важен каждый участник. А участие молочных продуктов в рационе делает пребывание на свежем воздухе не только активным, но и сбалансированным с точки зрения питания", – прокомментировала директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Компания "Золотые луга" уже на протяжении нескольких лет остаётся партнёром проектов "Живой Планеты", регулярно предоставляя продукцию для экосмен, семинаров, фестивалей и волонтёрских программ. Очередная инициатива – ещё один вклад в формирование экологически ответственного поколения, которое ценит здоровье, природу и совместные семейные традиции.