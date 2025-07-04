Медали за любовь и верность получат 780 семей Тюменской области

В преддверии Дня семьи, любви и верности семидесяти парам в в торжественной обстановке во всех городах и районах р Тюменской области вручат общественные награды — медали "За любовь и верность".

Медаль "За любовь и верность" вручается семьям, прославившимся крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом.

Помимо этого, во всех организациях социального обслуживания, в семейных многофункциональных центрах пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате: мастер-классы по изготовлению семейных оберегов, квесты, тематические беседы, художественные конкурсы, конкурсы рисунков на асфальте и другие.

В июне 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности и праздник, который отмечается в России с 2008 года, стал официальным.