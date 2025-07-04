Путин рассказал Трампу об идее тюменского режиссера по обмену кинолентами

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Президент РФ Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу о встрече с участниками форума АСИ и передал пожелание об обмене кинолентами, которое высказал тюменец Николай Данн, по данным Кремля, Трампу эта идея импонирует.

Тюменский режиссер и общественный деятель, создатель Международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс", одноименного образовательного онлайн-кинотеатра Николай Данн на встрече с президентом России на форуме "Сильные идеи для нового времени" на вопрос, что бы участники форума хотели передать лидеру США, предложил такую идею:

Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о наших ценностях, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся, то есть какую ценность мы несём и как мы передаём, потому что это очень важный момент.

Комментируя предложение, Данн рассказал, что более 10 лет занимается кинопедагогикой, рассматривает кино как инструмент образования и воспитания. Исходя из этого, выстроет инклюзивный проект "(Не)такой, как все". По словам Николая Данна, нужно как можно больше говорить о таких людях, делать всё, чтобы они открывались, включались в активную жизнь, становясь частью единого социума. При этом показы ленты "На линии старт" четко продемонстрировали, что есть общественный запрос на такое кино. "Нужны фильмы, которые показывали бы людей с ОВЗ не с точки зрения жалости, а с точки зрения достоинства и их побед. На базе онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" мы хотим создать платформу инклюзивного и социального кино, которое может стать ключевым моментом в передаче ценностей", – добавил он.

Идею тюменца Владимир Путин оценил, заявив, что она должна понравиться и Дональду Трампу "Хотел бы вас поблагодарить за то, чем вы занимаетесь. Очевидно, что это важно для людей с ограничениями по здоровью. И конечно, нужно про них рассказывать и создавать площадки, которые помогали бы им чувствовать себя полноценными членами общества. Но при этом не менее важно, что вы своей работой, своим творчеством выполняете важнейшую функцию для всего общества, потому что воспитываете в каждом из нас чувство милосердия, которое является основой для зрелого общества. Вы каждого из нас делаете лучше. Вот за это вам огромное спасибо", – сказал президент.

Команда "Ноль Плюс" уже сделала тематическую подборку анимационных, документальных и игровых лент для инклюзивного киноклуба "(Не)такой, как все". Показы фильмов прошли в учреждениях культуры и образования Владивостока, Новосибирска, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, и везде зрители подтверждали важность и нужность такого формата.

По замыслу Данна, агрегатору инклюзивного и социального кино нужно придать статус государственного, делая фильмы более доступными. При этом их просмотры следует включить в цикл занятий "Разговоры о важном", обучая педагогов правильно проводить такие показы. Кроме того, должен существовать госзаказ на производство фильмов и мультфильмов о россиянах с ОВЗ, а сами они должны иметь доступ к креативным индустриям.