На реках Ишим и Тобол все спокойно, сообщают власти

11:45 09 апреля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: Волонтеры готовятся помогать МЧС в случае наводнения

Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. В ряде территорий Тюменской области ледоход только ожидается, сообщает информационный центр правительства региона.

Накануне губернатор Моор сообщил, что на реках региона штатная обстановка, идет естественный подъем воды из-за таяния снега и льда, но согласно прогнозам Росгидромета ситуация может измениться из-за высокого подъема уровня воды в реках Тобол и Ишим. В связи с этим в регионе заблаговременно введён режим ЧС по паводку, подготовка усилена. 

Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в Тюменской области — более 12 тысяч человек, готовы свыше 2 600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.

﻿
1/8

Теги: Ишим , паводок , река , Тобольский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2024