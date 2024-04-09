На реках Ишим и Тобол все спокойно, сообщают власти

Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. В ряде территорий Тюменской области ледоход только ожидается, сообщает информационный центр правительства региона.
Накануне губернатор Моор сообщил, что на реках региона штатная обстановка, идет естественный подъем воды из-за таяния снега и льда, но согласно прогнозам Росгидромета ситуация может измениться из-за высокого подъема уровня воды в реках Тобол и Ишим. В связи с этим в регионе заблаговременно введён режим ЧС по паводку, подготовка усилена.
Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в Тюменской области — более 12 тысяч человек, готовы свыше 2 600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.
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