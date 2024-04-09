Ишим готовится к большой воде и эвакуации населения

В Тюменской области из-за паводка вводится режим ЧС, город Ишим, переживший наводнения 2016 и 2017 годов, снова оказался в зоне риска.

Глава города Фёдор Шишкин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь шла о подготовке к паводку. "Тюменский регион попадает в зону риска из-за разлива рек Ишим и Тобол. Нам необходимо подготовиться к неблагоприятному развитию событий. Самое главное – не допустить человеческих жертв", - отметил он.

Шишкин отметил, что с прошлого наводнения было сделано много для защиты территорий, выстроена новая дамба высотой 11,2 метра, однако пока сложно прогнозировать, как будут развиваться события дальше.

После заседания КЧС встретился с председателями садовых товариществ – от разлива реки Ишим в 2017 году пострадали в большей степени сады. Глава города рассказал о принятых мерах, обратившись к жителям подтопляемых территорий с просьбой заранее приготовиться к возможной эвакуации.

В видеообращении к горожанам Шишкин отметил, что особо готовиться к паводку нужно проживающим в садоводческих обществах. Там, где нет дамб, следует предусмотрительно оставить на время дома, вывезти ценные вещи к родственникам. Собак и кошек примет питомник, сельхозживотных могут разместить на предприятии в Пахомово. ПВР к приему людей готовы.