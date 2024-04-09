Почтовики заявили о готовности бесперебойно работать в период паводка

Пресс-служба УФПС Тюменской области

Почта России готова к бесперебойному обслуживанию жителей Тюменской области в период паводка - в преддверии весеннего половодья Почта России пересматривает маршруты и готовится к доставке пенсий, корреспонденции и товаров в труднодоступные населённые пункты региона с помощью службы МЧС на транспорте повышенной проходимости, сообщила пресс-служба УФПС Тюменской области.

Водители и почтальоны прошли инструктаж о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, работники почтовых отделений изучили информацию о способах эвакуации, а также создали для жителей территорий, труднодоступных в период паводка, запас продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков:

Чтобы вовремя скорректировать почтовые маршруты, мы ежедневно отслеживаем ситуацию с паводком в области. К работе в условиях весеннего половодья наши сотрудники готовы: пенсии и все нужное людям мы доставим по графику без сбоев. Также в случае необходимости почтальоны будут доставлять почту в отрезанные водой поселения на транспорте спасателей, такой опыт взаимодействия у нас уже накоплен.

В Тюменской области всего более 300 почтовых отделений, которые обслуживают 1 230 населённых пунктов. Почтовые сотрудники доставляют корреспонденцию, социальные выплаты, периодические издания, товары первой необходимости, принимают платежи с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, включая отдалённые, труднодоступные населённые пункты.