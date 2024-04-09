"Россети Тюмень" усилили контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства

"Россети Тюмень" в связи с вхождением в сезон весеннего половодья и вводом режима ЧС на территории Тюменской области усилили контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений.

Специалисты ведут непрерывный мониторинг ситуации. Организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, а также местными органами власти.

К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения готовы 117 бригад в составе более 440 работников Тюменских электрических сетей и 130 единиц техники. При необходимости энергетики задействуют 54 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью почти 11 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.