"Россети Тюмень" усилили контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства

13:15 09 апреля 2024
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Продолжение: Почтовики заявили о готовности бесперебойно работать в период паводка

"Россети Тюмень" в связи с вхождением в сезон весеннего половодья и вводом режима ЧС на территории Тюменской области усилили контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений.

Специалисты ведут непрерывный мониторинг ситуации. Организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, а также местными органами власти.

К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения готовы 117 бригад в составе более 440 работников Тюменских электрических сетей и 130 единиц техники. При необходимости энергетики задействуют 54 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью почти 11 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

Теги: паводок , электросети
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