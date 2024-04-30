Как правильно срезать вербу, рассказали тюменцам

29 апреля верующие будут отмечать Вербное Воскресенье. По традиции оно выпадает на шестое воскресение Великого поста. В этот день нужно освещать вербу. Как правильно срезать веточки дерева, Мегатюмени рассказала тюменская дачница Инна Осадчих.

– Не обрывайте вербу. Это варварский способ – он очень травматичен для растения, оно может "заболеть", – говорит женщина.

По словам тюменки, веточку можно только срезать. Для этого подойдет обычный садовый секатор. Область среза должна проходить перед почкой и под углом, уточняет дачница.