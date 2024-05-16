На госуслугах всю информацию о поддержке и помощи участкам СВО собрали в один раздел

На госуслугах появился раздел "Меры поддержки для защитников Отечества", где ветераны специальной военной операции и члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки.

В разделе можно выбрать направление (их всего 10), среди которых "Выплаты и льготы", "Оформление документов", "Социальная адаптация и трудоустройство" и другие. Раздел также содержит указание меры поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Там же информация про то, как получить лекарства, протезы, путевки, помощь в профобучении и трудоустройстве итак далее.

Раздел разработан фондом "Защитники Отечества" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Цифровизация услуг повышает эффективность и доступность социальной поддержки для ветеранов СВО, упрощает процедуру оформления пособий, льгот, социальных выплат.