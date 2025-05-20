У Тюменской филармонии новый директор

Ирина Устинова назначена директором Тюменской филармонии - выпускница Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова и Международного института экономики и права до переезда в Тюмень руководила филармониями в Карелии и Новосибирске, с 2019 году входит в состав правления Союза концертных организаций России.

"Тюменская область — удивительный край, имеющий яркую и насыщенную культурную жизнь, богатый уникальными творческими проектами и фестивалями. Рада присоединиться к команде профессионалов и работать на благо культуры Тюменской области", - цитирует сова Устиновой информационный центр правительства ТО.

В планах у Ирины Устиновой на должности руководителя Тюменской филармонии: укрепить статус филармонии, как крупнейшей культурной институции региона; расширить гастрольную деятельность творческих коллективов как в Тюменской области, так и за ее пределами; усилить работу по вовлечению детей и молодежи в культурную жизнь региона.