Нижнетавдинцы плетут "кикимор" для участников СВО

10:41 04 апреля 2024
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Маскировочные костюмы "Кикимора" для снайперов изготавливают жители Нижнетавдинского района 

В поселке Карагандинский сформировано сообщество для поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Неравнодушные жители вяжут носки и рукавицы, плетут маскировочные сети, приобретают медикаменты и оборудование.

Маскировочные костюмы по типу "Кикимора" для снайперов и разведчиков изготавливают пенсионеры Евгений и Наталья Кравцовы, а Ирина Мясникова совмещает плетение с работой.

Теги: помощь , СВО
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