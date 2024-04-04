Нижнетавдинцы плетут "кикимор" для участников СВО

Маскировочные костюмы "Кикимора" для снайперов изготавливают жители Нижнетавдинского района
В поселке Карагандинский сформировано сообщество для поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Неравнодушные жители вяжут носки и рукавицы, плетут маскировочные сети, приобретают медикаменты и оборудование.
Маскировочные костюмы по типу "Кикимора" для снайперов и разведчиков изготавливают пенсионеры Евгений и Наталья Кравцовы, а Ирина Мясникова совмещает плетение с работой.
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