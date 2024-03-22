Тюменская область с начала СВО для бойцов и мирных жителей передала более тысячи тонн грузов

Более 1000 тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции, очередную партию волонтеры отправили 21 марта, сообщил губернатор Моор.

"Защитники Родины получают продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения и многое другое. Благодарю земляков за поддержку наших бойцов. Вместе победим!" - написал в своем Telegram-канале губернатор.

В реготделении "Единой России" рассказали, что в новой партии 12 автомобилей высокой проходимости, а также аккумуляторные батареи, автомобильные шины, запчасти, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, адресные посылки и многое другое – все, о чем просят бойцы.

Собрать груз помогли жители со всей Тюменской области. А подготовить и укомплектовать – ветераны-пограничники Тюменской области. Его доставят бойцам тюменских подразделений "Ермак", "Кедр", "Тобол", "Иртыш" и многих других. Также среди получателей гуманитарной помощи – госпитали Донецка и других населенных пунктов в новых регионах.

Груз был собран в рамках акции "100 миллионов для Победы", которая проходит в Тюменской области с сентября прошлого года. Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова отметила, что вклад в акцию уже внесли сотни компаний и тысячи людей. "На сегодняшний день в рамках акции собрано более 61,5 млн рублей. Люди каждый день вносят посильный вклад в нашу общую победу. Благодаря их отзывчивым сердцам бойцы на передовой регулярно получают все необходимое. Я благодарна всем, кто принимает в этом участие вместе с нами", – прокомментировала она.