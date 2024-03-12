Постояльцы тюменского пансионата делают свечи и сети для участников СВО

Проживающие в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда изготовили 20 окопных свечей для передачи в зону СВО, сообщает информцентр правительства ТО.

Каждая свеча обернута в послание с теплыми словами и пожеланиями.

Участие в работе принимали 15 человек в возрасте от 50 до 99 лет. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветераны труда. Жестяные банки и картон предоставили сотрудники пищеблока пансионата, парафин и воск приобрели сотрудники пансионата на собственные средства.

"У некоторых проживающих родственники, внуки и правнуки в настоящее время находятся в зоне боевых действий. Нашим бабушкам и дедушкам очень важно морально поддержать ребят, поднять их боевой дух", - рассказала директор пансионата Елизавета Катомина.

Проживающие в пансионате планируют и дальше изготовлять блиндажные свечи, также начали плести маскировочные сети. Традиционно весной на приусадебной участке на территории пансионата высаживают зелень и овощи. Урожай этого года планируется высушить и отправить бойцам.