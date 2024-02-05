Морские пехотинцы поблагодарили тюменцев за помощь

Видеообращение к жителям Тюменской области записали военнослужащие с позывными "Воин", Спартанец", "Ветер", "Комар" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота РФ.

"Выражаем искренние слова благодарности жителям Тюменской области за регулярную гуманитарную помощь. Особенно приятно видеть и ощущать поддержку своих земляков. Там, где мы, там Победа", - говорится в видеоролике информационного центра правительства ТО.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов Президент России присвоил этой бригаде почетное наименование "гвардейская" 25 января 2024 года. В составе этого подразделения проходят службу жители Тюменской области, в том числе выпускники ТВВИКУ.