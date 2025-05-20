Более 170 участников СВО прошли собеседование в "Боевой кадровый резерв"

Этап онлайн-собеседований участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" идеттв регионе, его прошли уже более 170 человек, сообщил губернатор Александр Моор.

Далее ветераны СВО примут участие в очных испытаниях, которые продлятся до конца июня. Тех, кто успешно с ними справится, ждёт насыщенная образовательная программа по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В неё войдут образовательные модули в офлайн-формате, межмодульные стажировки и онлайн-задания, работа с наставниками.

Обучение начнётся в июле 2025-го и будет проходить в течение года.

В рамках образовательной программы участники смогут развить управленческие компетенции и гибкие навыки. И как итог – у них будет возможность построить успешную карьеру на крупном предприятии, в органах государственной или муниципальной власти.