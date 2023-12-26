Тюменским бойцам в зону СВО доставили противовирусные препараты

Партию противовирусных препаратов передали в подразделение "Ермак", в котором боевые задачи выполняют мобилизованные жители Тюменской области.

"Медицинский пункт укомплектован медицинскими препаратами, средствами для лечения простудных заболеваний, аллергии. Выражаем сердечную благодарность жителям Тюменской области, правительству, и в особенности губернатору Александру Моору за оказанную поддержку. Внимание, оказанное нашему подразделению, повышает моральный и боевой дух. Еще раз спасибо! Вернемся домой с Победой", - цитирует слова врача с позывным "Феникс" информационный центр правительства ТО.