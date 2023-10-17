Тюменцы подали 50 заявок на спецгранты губернатора для проектов по поддержке СВО

50 заявок поступило на спецконкурс грантов губернатора от тюменских некоммерческих организаций, которые помогают участникам СВО и их семьям, собщает информцентр правительства ТО.
Некоммерческие организации региона по итогам специального конкурса смогут получить субсидии на реализацию своих проектов по двум направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка участников СВО и членов их семей"; "Социальная адаптация и психологическая поддержка участников СВО и членов их семей.
Экспертиза инициатив организаций, не имеющих задолженности по налогам, пройдет в онлайн-формате на сайте конкурса с 19 по 25 октября. Итоги объявят в первой декаде ноября. Грантовый фонд составляет 25 млн рублей.
Дополнительная информация — по телефонам 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.
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