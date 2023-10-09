Тюменским добровольцам на фронт передали спецоборудование

Маскиратор звука на АК-74, прицел коллиматорный и планку для крепления прицела закуили на деньги акции "100 миллионов для Победы", оборудование уже передано добровольцам на фонт, сообщает пресс-служба "Единой России".

"Мама одного из тюменских добровольцев передала нам обращение ребят, которые сейчас защищают нашу Родину. Полк был сформирован недавно, у бойцов есть актуальные потребности в спецоборудовании. Нам удалось оперативно отреагировать на обращение благодаря тому, что в регионе проходит акция "100 миллионов для Победы". На средства, поступившие от тюменцев, были приобретены маскиратор звука на АК-74, прицел коллиматорный, планка для крепления прицела", -с ообщл депутат гордумы Дмитий ОСипов.

Оборудование для бойцов доставлено из Тюмени в зону СВО. В Штабе общественной поддержки "Единой России" депутат гордумы Дмитрий Осипов передал груз руководителю исполкома областной организации "Офицеры России" Александру Сукаченко.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова напомнила, что о старте акции "100 миллионов для Победы" объявили год назад, 27 сентября.

"Счет пополняется каждый день. Суммы пожертвований самые разные — это могут быть десять рублей, а может быть миллион. Поступило свыше 56 миллионов рублей, это уже больше половины той суммы, собрать которую мы запланировали", - отметила Ольга Швецова.

Акция продолжается.. На сайте тюменьдляпобеды.рф. можно перевести любую сумму с помощью куар-кода, "привязанного" к счету, или по реквизитам, указанным на сайте акции.

Как ранее сообщал общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО, депутат Тюменской областной думы Николай Савченко, техника в рамках акции приобретается по запросам самих военных — покупается то, что действительно необходимо.