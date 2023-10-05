Мемориальную доску в честь героя Криволапова открыли в Сорокинском районе

В селе Покровка Сорокинского района состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти штурмана полка, гвардии майора Криволапова Константина Владимировича.

Гвардии майор Константин Криволапов неоднократно был награждён грамотами "За высокий профессионализм, примерную воинскую дисциплину, своевременное и качественное выполнение поставленных задач". В 2015 году выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Был награждён медалью "За отвагу" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2017 году освоил 2 тип самолета СУ-34. В 2019 году обучался по программе повышения квалификации руководящего штурманского состава авиационных соединений и воинских частей. В 2021 году был назначен помощником штурмана полка. В 2022 году, с первых дней СВО, принимал участие в специальной военной операции на Украине. 5 марта 2022 года погиб при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества (указ Президента РФ №125 от 17 марта 2022 года).

На митинге выступил председатель Сорокинского отделения ОО ВПТО Петр Кузьмин. Он отметил: "Константин еще в юношеском возрасте выбрал для себя профессию защищать Родину. И он с честью выполнил свой гражданский и воинский долг. Как бы ни было тяжело и больно осознавать, но зачастую, именно так пишутся героические страницы истории нашей Родины. Вечная память Криволапову Константину Владимировичу".

"Костя прожил короткую жизнь. Своим примером он доказал всем, что такие ценности, как честь, Родина, как любовь и защита Отечества, любовь к своей семье и к малой родине - это непреходящие ценности", - отметила Галина Григорьевна Тимошенко, директор школы, в которой учился Константин.

"С глубокой скорбью выражаю соболезнования родным и близким нашего земляка, который проявил героизм и мужество, исполняя служебный долг. Константин навсегда останется примером стойкости характера, служения своей Родине и верности воинской присяге", - сказал глава района Александр Агеев.