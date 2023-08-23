Тюменская область передала в зону СВО очередную партию новых автомобилей

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Девять новых УАЗов передал представителям тюменских подразделений, участвующих в специальной военной операции, губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО. Автомобили укомплектованы бронежилетами и касками для водителей и пассажиров, а также тепловизионными монокулярами. Кроме того, в каждом комплекте – противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Также в каждом уазике – медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях", – рассказал глава региона.

В машинах, которые поступят в саперные подразделения, – штурмовые бронежилеты с повышенным уровнем противоосколочной защиты. В технике для артиллерийских подразделений – цифровые радиоретранслятор, радиостанции и планшеты.

"В районах проведения специальной военной операции автотранспорт повышенной проходимости очень нужен, поскольку имеющаяся техника очень быстро изнашивается. Это фактически расходный материал. Поэтому помощь губернатора Тюменской области – очень большое подспорье для нас. Мы постоянно получаем и необходимые запчасти. От имени бойцов огромное спасибо Александру Моору. Настроение у нас боевое. Будем работать до конца. Победа будет за нами", – поделился заместитель командира сформированного в Тюменской области инженерно-саперного полка.

Это уже вторая по счету крупная отправка новых автомобилей в зону СВО. Первые десять УАЗов с похожей комплектацией необходимым снаряжением была оправлена в июле. "Продолжим и дальше поддерживать земляков, которые с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей страны. Ждем домой с победой!" – подчеркнул Моор.