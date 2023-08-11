Удостоверения ветеранов боевых действий в Тюмени получили 15 участников СВО

В Тюмени 15 участников специальной военной операции получили удостоверения ветеранов боевых действий, в их числе бойцы, призванные по мобилизации, контрактникм и участники добровольческих формирований — отрядов "БАРС", "Ахмат", "Тобол"., сообщает фонд "Защитники Отечества".

Церемония награждений прошла в филиале фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области, который начал работать 1 июня 2023 года. Руководитель филиала фонда Динара Поштаренко отметила, что "бойцы с честью выполнили свой воинский долг, наша задача - позаботиться о них дома".

За два месяца работы в тюменский филиал "Защитники Отечества" поступило порядка 900 обращений. 30% из них связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и помощью в восстановлении документов для получения данного удостоверения. Для оперативного решения данных вопросов филиалом и областным военкоматом заключено соглашение о сотрудничестве.

"Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам филиала Фонда. Я обратился две недели назад по вопросу получения удостоверения и оказанию медицинской помощи. Был очень удивлен, когда на следующий день мне позвонили и предложили пройти медицинское обследование. Далее со мной социальный координатор Галина была на постоянной связи, консультировала по всем моим вопросам. И вот сегодня, я получил удостоверение, которое ждал полгода", — поделился впечатлениями доброволец подразделения "БАРС" Сергей Рыков.