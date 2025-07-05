Тюмень на паузе: задержки рейсов из Москвы и Петербурга

Сегодня некоторые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Тюмень, а также обратные вылеты, задерживаются по техническим и организационным причинам - в первую очередь, из-за ввода временных ограничений в аэропортах двух столиц из-за угрозы атак беспилотников. Кроме того, в районе аэропорта Шереметьево наблюдается усиление ветра.

Задерживаются следующие рейсы из Санкт-Петербурга в Тюмень:

АК "Победа" DP 591 - по расписанию: 04:40 тмн, расчетное время: 14:49

Аэрофлот SU 2872 - по расписанию: 04:45 тмн, расчетное время: 20:08

Белавиа / Нордавиа В2 2153/ N4 333 - по расписанию: 17:50 тмн, расчетное время: 20:38.

Задерживаются следующие рейсы из Москвы в Тюмень:

Аэрофлот SU 1500 - по расписанию: 15:10 тмн, расчетное время: 17:40.

Задерживаются следующие рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург:

Аэрофлот SU 2873 - по расписанию: 05:45 тмн, расчетное время: 21:25.

АК "Победа" DP 592 - по расписанию: 05:30 тмн, расчетное время: 15:30.

Белавиа / Нордавиа В2 2154/N4 334 - по расписанию: 19:00 тмн, расчетное время: 22:05.

Задерживаются следующие рейсы из Тюмени в Москву:

Аэрофлот SU 1501 - по расписанию: 16:10 тмн, расчетное время: 18:40.

Авиакомпании работают над устранением задержек и рекомендуют пассажирам уточнять актуальное расписание перед вылетом.

Информацию о статусе рейсов можно проверить на сайтах авиаперевозчиков или в мобильных приложениях.