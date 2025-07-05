Ледолазание и скалодром могут опробовать тюменские дети

На досуговых площадках Центра туризма и экологии Дворца творчества и спорта "Пионер" можно не только интересно провести время, но и познакомиться с секциями, которые предлагает центр юным тюменцам во время учебного года. Ребят ждут разнообразные игры и мероприятия спортивно-оздоровительного и туристско-краеведческого направлений.

Центр туризма и экологии ждет детей и летом. Записываться на досуговые площадки, которые проходят в учреждении по средам, необходимо заранее. Группы ограничены по количеству – 15 человек, и тех делят на три отряда. Все дело в тщательном соблюдении техники безопасности, потому как скалолазание, прохождение веревочного парка – довольно экстремальные виды занятий.

Каждая площадка посвящена какой-то тематике, например, в этот раз центр представил свою секцию "Спортивный туризм". На первое место сегодня выходит скалодром, к тому же можно попробовать свои силы на веревочной полосе препятствий и поиграть в инклюзивные спортивные игры.

– Есть у нас адаптированные программы, появляются новые площадки. В центре работаем как с норматипичными, так и с особенными детьми. Стараемся подбирать такой материал, чтобы ребята могли на равных условиях, все вместе взаимодействовать. Есть специальные группы в учебном году и мероприятия, где дети все вместе могут участвовать, – объяснила инструктор-методист и старший тренер-преподаватель Алена Солдатова.

8 июля в рамках досуговой площадки Центра туризма и экологии пройдет презентация секции интеркраеведения, включая экскурсию по тюменской набережной, активные игры, изучение памятников, - сообщает Тюменская область сегодня.