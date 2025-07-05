Тюменцы смогут получить бесплатные юридические консультации



С 7 по 11 июля 2025 года департамент труда и занятости населения Тюменской области организует работу телефонной "горячей линии". Акция организована в дни празднования Дня семьи, любви и верности, когда по всей стране пройдет Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

У тюменцев будет возможность получить бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с трудоустройством и социальной поддержкой семей.

Специалисты службы занятости готовы ответить на вопросы:

-Как найти работу с помощью службы занятости и какие документы для этого нужны?

-Какие вакансии доступны в регионе?

-Какие программы обучения доступны для граждан? Как пройти бесплатное обучение?

-Какие пособия и выплаты могут получить семьи, столкнувшиеся с трудностями в трудоустройстве?

Специалисты службы занятости проведут консультации и в официальных пабликах Вконтакте, Одноклассники и Телеграм-канале, - сообщила Оксана Белова, пресс-секретарь департамента труда и занятости Тюменской области.