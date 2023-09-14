Константин Знаменщиков награжден посмертно Орденом Мужества

Награду бойца получила его жена - вручение ордена Галине Знаменщиковой состоялось 14 сентября в администрации Сорокинского района.
Уроженец села Большое Сорокино Константин Николаевич Знаменщиков погиб 11 января 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины. Указом Президента РФ от 23 мая 2023 года рядовой Константин Знаменщиков был награжден Орденом Мужества посмертно.
"Это та дань памяти, которая навсегда останется в наших сердцах и будет примером беззаветного служения своей Родине, своему Отечеству", - подчеркнул военный комиссар Викуловского и Сорокинского районов Сергей Плехов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru