В администрации Тюмени семьям погибших бойцов передали 10 орденов Мужества

Церемония передачи наград семьям погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих прошла 23 ноября в администрации Тюмени, на мероприятии присутствовали родные и близкие героев, боевые товарищи, представители ветеранских и патриотических организаций, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Глава города выразил соболезнования родным погибших, поблагодарил их за воспитание достойных граждан страны, которые в трудные для России времена встали на защиту ее безопасности и мирной жизни будущих поколений. "Имена защитников Отечества останутся не только в истории России, но и в сердцах тех, кто имел честь знать их и служить рядом с ними", - подчеркнул он.

Ордена Мужества родителям, вдовам и детям военнослужащих вручил военный комиссар Калининского и Центрального административных округов города Тюмени Владимир Ушаков.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены (посмертно):

гвардии старший лейтенант Намик Исраилович Намазов;

старший лейтенант Максим Сергеевич Калашников;

старший лейтенант Игорь Сергеевич Кипрюшин;

старший сержант Вячеслав Васильевич Сирик;

сержант Андрей Александрович Новоселов;

гвардии младший сержант Артем Александрович Толмачев;

ефрейтор Александр Владимирович Семенов;

гвардии рядовой Вадим Евгеньевич Чернов;

рядовой Александр Сергеевич Дергачев;

рядовой Андрей Николаевич Зайцев.

"Мамы и вдовы бойцов старались рассказать о своих героях и их личных качествах. Уверен, награды будут передаваться в семьях из поколения в поколение, и дети, которые присутствовали сегодня в зале, будут помнить и гордиться своими отцами!" - отиметил Кухарук.

После торжественной церемонии глава города обсудил с семьями погибших меры поддержки и вопрос об увековечивании памяяти героев специальной военной операции. Ряд личных вопросов, поступивших от семей военнослужащих, взят на контроль, и по ним даны поручения.