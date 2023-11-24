В администрации Тюмени семьям погибших бойцов передали 10 орденов Мужества

Церемония передачи наград семьям погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих прошла 23 ноября в администрации Тюмени, на мероприятии присутствовали родные и близкие героев, боевые товарищи, представители ветеранских и патриотических организаций, сообщил глава города Руслан Кухарук.
Глава города выразил соболезнования родным погибших, поблагодарил их за воспитание достойных граждан страны, которые в трудные для России времена встали на защиту ее безопасности и мирной жизни будущих поколений. "Имена защитников Отечества останутся не только в истории России, но и в сердцах тех, кто имел честь знать их и служить рядом с ними", - подчеркнул он.
Ордена Мужества родителям, вдовам и детям военнослужащих вручил военный комиссар Калининского и Центрального административных округов города Тюмени Владимир Ушаков.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены (посмертно):
гвардии старший лейтенант Намик Исраилович Намазов;
старший лейтенант Максим Сергеевич Калашников;
старший лейтенант Игорь Сергеевич Кипрюшин;
старший сержант Вячеслав Васильевич Сирик;
сержант Андрей Александрович Новоселов;
гвардии младший сержант Артем Александрович Толмачев;
ефрейтор Александр Владимирович Семенов;
гвардии рядовой Вадим Евгеньевич Чернов;
рядовой Александр Сергеевич Дергачев;
рядовой Андрей Николаевич Зайцев.
"Мамы и вдовы бойцов старались рассказать о своих героях и их личных качествах. Уверен, награды будут передаваться в семьях из поколения в поколение, и дети, которые присутствовали сегодня в зале, будут помнить и гордиться своими отцами!" - отиметил Кухарук.
После торжественной церемонии глава города обсудил с семьями погибших меры поддержки и вопрос об увековечивании памяяти героев специальной военной операции. Ряд личных вопросов, поступивших от семей военнослужащих, взят на контроль, и по ним даны поручения.
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