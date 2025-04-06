Почему коты сбрасывают предметы на пол, объяснил эксперт

Ситуации, когда кошка лапой скидывает предметы со стола и других поверхностей, происходят часто. Ветеринары называют несколько причин таких действий питомца, исходя из того, что на его поступки оказывают влияние характер самого животного и среда обитания. Специалист по питанию домашних животных, технолог кормов для кошек и собак Дарья Волова рассказала, что кошку заставило вытворять такие странные вещи.

У кошек есть определенный маршрут, по которому они обходят свою территорию. Случается, что часть пути пролегает по высоте. Когда на дороге возникает препятствие в виде мелких предметов, питомец просто скидывает их вниз, расчищая таким образом себе путь.

Даже у взрослых кошек не пропадает стремление познавать новые предметы и изучать окружающую обстановку. Иногда понять, что именно влечет усатого питомца, помогают вещи, летящие вниз.

– Один котик, например, специализировался на бумажной "промышленности" – любил тетради и детские рисунки, забытые на столе. Махнул лапой, а они разлетаются с характерным звуком, – приводит в пример эксперт.

У каждого питомца свое понимание того, как должна выглядеть интересная игра. Особенно это касается кошек, которые подолгу остаются одни, а игрушек для развлечений мало. Тогда в ход идут подручные предметы.

Вредность или месть. Такое тоже бывает. Дарья Волова рассказала о случае, когда кот целенаправленно скидывал бокалы. Причем именно тогда, когда знал, что их поставил муж хозяйки, которого он невзлюбил.

Кошки во всем помогают себе лапами – умываются, защищаются, ловят добычу. Поэтому котик в процессе охоты может поймать в лапы "добычу", инстинкт заставляет проверять живая ли она, поэтому один из вариантов теста – пошевелить ее или скинуть, - сообщает Тюменская область сегодня.