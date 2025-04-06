За год зарплаты в Тюменской области выросли на 16%

По данным Росстата за январь 2025 год, Тюменская область находится в тройке лидеров Уральского федерального округа. В Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 82 тыс. 674 руб. в месяц. По этому показателю регион на третьем месте в УрФО после северных округов – ЯНАО (161 тыс. 099 руб.) и ХМАО-Югры (118 тыс. 930 руб.).

В Свердловской области работникам в среднем начисляли 80 тыс. 713 руб., в Челябинской – 72 тыс. 060 руб., в Курганской – 65 тыс. 919 руб.

По сравнению с январем 2024 года в Тюменской области зарплата выросла на 16%. Этот показатель – также на третьем месте в УрФО после Курганской (20,3%) и Свердловской (18,1%) областей.

Напомним, что по итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 83 417 руб. в месяц. Минимальный уровень был зафиксирован в январе (70 132 руб.), максимальный – в декабре (119 тыс. 673 руб.), - сообщает Вслух.ру.