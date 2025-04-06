Как выиграть в конкурсе грантов губернатора Тюменской области

В этом году тюменцы на реализацию своих социально значимых проектов могут получить от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, - сообщает Тюменская линия.

Руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития Тюмени Светлана Дремлюга рассказала, как выиграть V Конкурс грантов губернатора Тюменской области.

Важно сформировать команду. Она может состоять из друзей, коллег, благополучателей. Такая командная работа в большинстве случаев дает отличный результат, уверена эксперт.

"Не надо в бюджете писать сумму больше, думая, что ее сократят. А если нет? Тогда получите меньше баллов за то, что у вас не все расходы обоснованы в документах. Потом придется возвращать не потраченные деньги. Грантовые средства не возвратные и беспроцентные, только в том случае, если они расходуются целевым образом", - рассказала Светлана Дремлюга.

Подавать на конкурс лучше одну инициативу. По словам руководителя грантового отдела Благотворительного фонда развития, некоторые некоммерческие организации заявляют сразу несколько проектов, а в итоге они все оказываются недоработаны.

"Еще один важный момент – отчет. Это такая история, которую однажды надо полюбить. Она дает возможность оценить эффективность твоей работы", - подчеркнула Светлана Дремлюга.