С подвигами героев войны знакомятся ялуторовские школьники

Патриотические мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, проводятся в Ялуторовском музейном комплексе.

Так, в краеведческом музее для учащихся православной гимназии прошла презентация экспозиции "Ялуторовский полк. Подвиг героев". Ребятам рассказали о судьбе командира 1276-го стрелкового полка, майора Бориса Марковича Витлина.

На выставке "Время Героев. Победа" юные гости музея увидели портреты, как самого командира Витлина, так и бойцов полка. В экспозиционном зале выставки "СВОи" состоялся откровенный разговор о героях и героизме (2025-й год в Тюменской области объявлен Годом героев).

Ребята вспомнили имена Героев Советского Союза, которые были связаны с ялуторовской землей, а после погрузились в историю 1276-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии, сформированного на территории г. Ялуторовска в 1941 году, а также узнали о памятных местах.

Рассказ о героическом и в тоже время трагическом боевом пути 1276-го стрелкового полка сопровождался знакомством с уникальными документальными материалами из фондов Ялуторовского музейного комплекса, имеющими отношение к отважному командиру Борису Витлину и нескольким храбрым воинам-землякам, которые, часто ценою жизни, защищали Родину от вероломного врага – фашистской Германии.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

6+