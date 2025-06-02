Истории экспонатов выставки "Постскриптум" узнают тюменцы

До 26 июля в мультицентре "Контора пароходства" тюменцы проведут арт-медиацию по выставке "Постскриптум". Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в арт-медиациях приглашают всех желающих, независимо от возраста. Это интерактивная экскурсия, где искусство станет предметом группового обсуждения. Здесь каждый сможет свободно выразить свои мысли и поделиться впечатлениями от увиденного.

На встречах обсудят 15 работ тюменских художников. Посетители узнают множество исторических фактов, познакомятся с личными документами эпохи Великой Отечественной войны, архивными материалами, дневниковыми записями и воспоминаниями фронтовиков и тружеников тыла.

Гости смогут глубже понять экспозицию, поделиться своими мыслями о работах современных тюменских художников и увидеть город и его жителей с новой перспективы.

Участие в обсуждении не обязательно. Событие пройдет под руководством Виктории Лисецкой и Дианы Шариповой — медиаторов выставочных проектов мультицентра "Контора пароходства", - сообщает Мой-портал.ру.