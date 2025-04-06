Тюменские зрители смогут пройти путь космонавтов

12 апреля в 15:00 в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет аудиоспектакль "Путь героев" проекта "Эхо далеких звезд", приуроченный ко Дню космонавтики.

Это иммерсивное представление, где участникам предстоит пройти реальный путь космонавта: от мечты, испытаний и выхода в открытый космос до возвращения на Землю. Вход по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

В холле "Космоса" установят восемь интерактивных станций, каждая из которых будет посвящена одному из этапов подготовки космонавтов к полету. Участники получат наушники, в которых они услышат подлинные записи переговоров космонавтов, узнают о подвигах российских героев и смогут принять участие в испытаниях, моделирующих реальный путь к звездам, - сообщает Мой-портал.ру.



"Аудиоспектакль "Путь героев" — это возможность вспомнить историю первых космических полетов, а также людей, которые раздвинули границы возможного и открыли новые горизонты для человечества. Он сочетает в себе историческую достоверность и интерактивность. Мы стремимся, чтобы жители Тюмени не только вспомнили о подвигах первопроходцев космоса, но и вдохновились их примером", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

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