Гости могут побывать в тобольском Музее уникальных книг

В апреле по средам и пятницам у гостей и жителей Тобольска есть возможность погрузиться в мир книжных коллекций и раритетов. Экскурсии в Музей уникальных книг и редких изданий организуют сотрудники Тобольского музея-заповедника.

Посетителей здесь ждут редкие издания из старой Губернской библиотеки и не только. В подлинных книжных шкафах конца XIX века хранятся около 1400 уникальных произведений по истории, этнографии, экономики и праву.

С особым вниманием гости знакомятся с экспозицией "Кабинет Суханова", посвященной основателю двух общественных библиотек города. Документы, фотографии и сам интерьер кабинета расскажут о том времени так, как будто вы сами были его частью.

Билеты на экскурсию (от 300 рублей или по Пушкинской карте) можно приобрести заранее. Дополнительная информация по телефону: 8 (3456) 26-57-27. Любителей уникальных книг ждут у кассы Тюремного замка (Красная площадь, 5, строение 8).



По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

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