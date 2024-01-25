Около 20 тонн гумпомощи отправили бойцам жители Нижнетавдинского района

Почти 20 тонн помощи отправили нижнетавдинцы участникам специальной военной опреации - поддерживать военнослужащих-земляков продолжают ветераны-пограничники и сообщество "Отзывчивые добротворцы", сообщает информцентр правительства ТО.
В штабе, расположенном в Нижней Тавде, местные жители плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, приносят сюда теплые вещи, медикаменты, парафин и многое другое.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru