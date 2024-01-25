Около 20 тонн гумпомощи отправили бойцам жители Нижнетавдинского района

12:00 25 января 2024
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Почти 20 тонн помощи отправили нижнетавдинцы участникам специальной военной опреации - поддерживать военнослужащих-земляков продолжают ветераны-пограничники и сообщество "Отзывчивые добротворцы", сообщает информцентр правительства ТО.

В штабе, расположенном в Нижней Тавде, местные жители плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, приносят сюда теплые вещи, медикаменты, парафин и многое другое.

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