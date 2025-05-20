Самый юный программист России и победитель шоу "Умнее всех" встретятся с ямальскими ребятами

В рамках проекта "Ямальские встречи. Дети" жители ЯНАО встретятся с самым юным программистом России Александром Кравченко и победителем шоу "Умнее всех" Павлом Андриенко. Мероприятия состоятся 24 мая.

Автор и ведущий просветительского проекта "Белый Хакер" Александр Кравченко в свои 14 лет уже является участником наблюдательного совета платформы "Россия — Страна возможностей" под председательством президента РФ Владимира Путина. В детской библиотеке Губкинского молодой человек представит свой опыт участия в олимпиадах. Кроме того, он расскажет гостям о современных методах защиты информации и развитии навыков кибербезопасности у подростков. Слушатели смогут задать гостю вопросы и получить от организаторов памятные подарки за лучшие из них.

Павел Андриенко известен благодаря своим работам на радиопередаче "Классное радио" и в официальном канале Движения Первых. Он – лектор и амбассадор Российского общества "Знание". Юноша победил в третьем сезоне телевизионного шоу "Умнее всех". Встреча с Павлом состоится в молодежном центре "Современник". Оба мероприятия будут транслироваться на площадке "ВКонтакте".

Кроме того, вечером того же дня гости проведут с губкинцами совместную встречу в школе искусств имени Г.В. Свиридова. Для тех, кто не сможет принять очное участие, будет проходить прямая трансляция по ссылке.

Отметим, "Ямальские встречи" проводятся с 2022 года. Для жителей региона это уникальная возможность пообщаться с признанными экспертами в различных сферах. В 2024-м, объявленном губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым Годом детства, проект получил новое направление. Впервые его участниками стала талантливая молодежь со всех субъектов страны. За это время мероприятия посетили более 600 ямальских ребят, а трансляции посмотрели свыше восьми тысяч человек.

Добавим, ранее ямальцы уже встретились и пообщались с певицей Олесей Казаченко, победительницей шоу "Голос. Дети" и молодым киноактером Егором Губаревым. Осенью в Салехарде эстафету подхватили Анна Щербакова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию и Даниил Ермилов – создатель инновационной технологии мультисерверов, технический директор студии разработки Solar Pixel.