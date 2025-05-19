В тобольской роще высадили сирени в честь юбилея "Сибура"

В Тобольске рядом с ротондой "Жены декабристов" в роще Журавского прошла торжественная церемония высадки сирингария, посвященная тридцатилетию компании "Сибур" и Дню химика, сообщили в пресс-службе компании.
В мероприятии приняли участие сотрудники "ЗапСибНефтехима", проработавшие в компании тридцать лет, члены их семей, а также ветераны предприятия и представители молодежного движения. Специально для акции специалисты Тобольского питомника декоративных и плодовых растений и Тобольской озеленительной компании семьи Михайловых подобрали уникальную коллекцию сортовых сиреней-крупномеров.
Сирень традиционно высаживали в старинных русских усадьбах, а в настоящее время – в городских парках. Русскими селекционерами были выведены сорта устойчивые к климатическим условиям нашей страны. Во второй половине ХХ века большинство сортов со временем были утеряны. Но благодаря усилиям энтузиастов-любителей и профессиональных селекционеров последние десятилетия сорта возрождаются.
Сирингарий в Тобольске представлен семью разными сортами, выведенными известными селекционерами со всего мира. Особой гордостью являются сорта, созданные выдающимся русскими селекционером – Леонидом Колесниковым.
Глава Тобольска Петр Вагин:
Уверен, что сирингарий станет еще одним любимым местом притяжения горожан и гостей города, где они смогут гулять и наслаждаться красотой и ароматом цветущей сирени.
"Сирингарии СИБУРа" – вклад компании в устойчивое развитие, а также продолжение экологической программы "Зеленая формула" и программы развития городской среды "Тобольск настоящий", в рамках которой сотрудники и ветераны "ЗапСибНефтехима" каждый год высаживают в городе тысячи новых деревьев.
Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Андрей Кугаевский:
Сегодня особенный день: в год тридцатилетия компании "Сибур" и в канун Дня химика мы отмечаем эти события не только производственными достижениями, но и такими добрыми, прекрасными инициативами, которые делают жизнь вокруг ярче, а наш город зеленее – открываем городской "Сиренгарий СИБУРа".
"Сирингарии СИБУРа" – межрегиональный проект, который реализуется в рамках экологической программы СИБУРа "Зеленая формула". С момента старта программы компания высадила в регионах присутствия более 5 млн деревьев. В 2025 году в городских парках Воронежа, Дзержинска, Кстово, Свободного и Тобольска высадят более трех тысяч саженцев сирени, а в Свободном, Амурской области – 500 деревьев сакуры и 350 пионов.
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