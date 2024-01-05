Двое тюменцев вернулись в Россию из украинского плена

В составе 248 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, 3 января на Родину вернулись жители Тюмени и Ишима.
"Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщает со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских информцентр правительства ТО.
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