В Тюменской области в пятый раз проведут акцию "Тепло родного дома"

Акция помощи военнослужащим "Тепло родного дома" в пятый раз стартует в Тюменской области, именные посылки будут принимать в 33 пунктах по будням с 31 января до 8 февраля.

Пять пунктов будут работать в Тюмени по адресам: улица Урицкого, 44; Луначарского, 53; Мира, 33; Газовиков, 30; Ткацкий проезд, 8. коробки должны быть открытыми. Для отправки необходимо знать номер воинской части и подразделение, в котором служит боец. О требованиях к посылке можно узнать по телефону 8 (3452) 49-51-97.

"Акция проходит при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора. Мы провели четыре этапа акции и доставили тюменским бойцам около пяти тысяч посылок", - рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.