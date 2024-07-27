Ишимские врачи спасли мужчину с инсультом

Врачи первично-сосудистого отделения Областной ишимской больницы №4 оказали помощь жителю Армизонского района, поступившему с признаками ишемического инсульта. 56-летний мужчина из Армизонского района отправился в лес за ягодами вместе со своей супругой. Там у него и случился инсульт: он почувствовал головокружение и слабость в руке и ноге.

Знакомый довез его до Армизонской районной больницы, где мМедработники сразу распознали симптомы инсульта и на скорой помощи доставили его в Ишим.

Заведующая ПСО Наталия Холмова рассказала, что для быстрого растворения тромба, который перекрывал артерию, и восстановления кровоснабжения живых клеток была проведена тромболизисная терапия. "Очень важно, что пациент был доставлен в отделение в течение 4,5 часов после начала инсульта.

Пациент находится в отделении вторую неделю. Наблюдается положительная динамика: он самостоятельно ходит, речь восстановилась, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).