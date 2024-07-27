Участники мотопробега Москва – Владивосток остановились в Тюмени

Мотоциклисты стартовали 20 июля и проедут через всю Россию. Возглавляет мотопробег член Русского географического общества и обладатель мировых рекордов в автомотоспорте Татьяна Зиганшина.

Мотоледи встретилась с тюменцами и рассказала о путешествиях по России. Тюмень стала третьим городом, где прошла встреча. Завершить маршрут Татьяна планирует в середине августа. Женщина надеется, что этот мотопробег поможет объединить молодежь всей страны, сообщает Вслух.ру.

"Этот пробег я начала еще в мае, когда посетила молодежные центры "Артек", "Орленок", где ребята начали заполнять книгу добрых советов. Пишут добрые советы и пожелания. И я эту книгу через всю нашу страну провезу и передам ее в молодежный центр во Владивостоке", - рассказала руководитель мотопробега Москва – Владивосток Татьяна Зиганшина.