Криминальную драму режиссера из Тюмени покажут на кинофестивале "Окно в Европу"

Фото предоставлено кинокомпанией "Смена".

12 августа на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге состоится премьера криминальной авторской драмы "Наступит лето". Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн, Микита Воронов и Кирилл Кяро. Фильм стал дебютом для 26-летнего тюменского режиссера Кирилла Султанова, сообщает кинокомпания "Смена".

Картина является результатом копродукции России и Германии. Производство – кинокомпания "Смена", генеральный продюсер – Екатерина Голубева-Польди ("Хандра", "Правда"), а также кинокомпания Monumental pictures (Германия), сопродюсер – Полина Шлихт. В российский прокат фильм выйдет осенью 2024 года.

Сюжет картины рассказывает о компании молодых ребят, центром которой является богатый сирота Дэн, на одной из домашних тусовок он знакомится с детдомовцем из провинции Никитой и предлагает ему билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.

Кирилл Султанов:

Режиссерский дебют – это всегда бунт против привычного киноязыка и попытка удивить зрителя. Поэтому мы с самого начала искали другой подход к знакомой истории о преступлении и наказании. В фильме черно-белое изображение, необычные визуальные приемы и Марк Эйдельштейн в роли чистого зла – в общем, полный набор, чтобы запомниться зрителю.

Султанов родился в 1997 году в Тюмени. В 2022 году окончил Московскую школу кино по направлению "Режиссура" под руководством Алексея Попогребского и Павла Бардина. Работы, снятые во время обучения, неоднократно становились участниками и призерами международных кинофестивалей. В его фильмографии: "Ишим" (2021) – II премия в номинации "Лучший неигровой фильм" на фестивале "Святая Анна", специальное упоминание жюри на Show RUS; "Май нулевого" (2023) – лучший короткометражный фильм на фестивале "Киношок", два главных приза на фестивале Filmfest Eberswalde в Германии, специальное упоминание жюри на up-and-coming в Германии.