Педагоги и учителя востребованы в Тюменской области

Более 21,4 тыс. вакансий открыто в Тюменской области. Более 2,6 тыс. из них приходится на сферу образования.

По данным департамента труда и занятости населения, в регионе требуется 263 педагога (без указания профиля), 43 учителя русского языка и литературы, 17 учителей-логопедов.

В Тюменской области смогут найти работу 81 педагог-организатор, 47 педагогов-психологов, 64 педагога дополнительного образования, 27 музыкальных руководителей.

Дошкольное образование также приглашает специалистов: есть 142 вакансии для воспитателей, 36 — младших воспитателей.

В системе СПО трудоустроят 10 преподавателей, есть работа и для восьми мастеров производственного обучения и т.д., - сообщает Вслух.ру.