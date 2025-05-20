Тюменцы стали проявлять большую активность на сервисах по поиску работы

Активность соискателей работы в Тюменской области растет, об этом по итогам первого квартала 2025 года сообщили аналитики сервиса "Авито Работа".

На рынке труда в Тюменской области в 2025 году аналитики платформы отмечают развивающийся тренд на гармонизацию: бурные темпы роста числа вакансий, характерные для прошлых лет, замедляются - увеличивается активность соискателей на площадке — в I квартале 2025 года она выросла на 39% при сравнении год к году.

Работодатели региона продолжают повышать зарплаты в вакансиях на Авито Работе, также растут. Так, за три месяца 2025 года по области средняя сумма составила 69 880 руб/мес при графике "полный день". При этом предлагаемая оплата труда многих востребованных специалистов превышает это значение. Например, монтажникам тюменские компании в среднем готовы предложить 99 855 руб/мес, слесарям — 102 285 руб/мес, а сварщикам — 97 679 руб/мес.

Высокие уровни зарплатных предложений характерны и для работников сферы транспорта и логистики. В I квартале средняя предлагаемая оплата труда водителей грузового транспорта в вакансиях на "Авито Работе" составила 110 197 руб/мес, водителей-экспедиторов — 136 910 руб/мес, водителей спецтехники — 119 702 руб/мес.

Офисные специалисты региона также могут рассчитывать на привлекательные условия труда при поиске новой работы. Так, агентам по недвижимости и менеджерам по продажам работодатели предлагают 133 467 руб/мес и 84 081 руб/мес соответственно. При этом в сфере продаж доход сотрудников зависит от ряда факторов, включая бонусы от сделок и премии за выполнение плана, так что по факту их доход может отличаться от средних предложенных значений.

Помимо коммерческого сектора, компании предлагают достойный уровень оплаты и для других офисных сотрудников. Средняя сумма в объявлениях для дизайнеров с небольшим опытом работы (1-3 года) в I квартале составила 85 327 руб/мес, а для начинающих инженеров — 75 657 руб/мес. С ростом опыта и должности средние предложения для этих сотрудников растут и могут в разы превышать стартовые уровни зарплат.

Елизавета Чурина, региональный представитель Авито Работы в УрФО: