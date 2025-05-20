Глава СК затребовал доклад по делу о невыплате зарплат в тюменской компании

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращениями сотрудников предприятия в Тюменской области, на котором с января не платили сотрудникам заработную плату, а с теми, кто решил уволиться, не произвели окончательный расчет.

В СУ СК России по Тюменской области пояснили, что речь идет о ООО "Запсибгазпром-Газификация", год назад указанная ситуация освещалась в СМИ. Многочисленные обращения к работодателю результатов не принесли, мер к погашению образовавшейся задолженности не принято. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.